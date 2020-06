Wielerwedstrijd Primus Classic uitgesteld naar 2021 Kim Aerts

03 juni 2020

22u41 0 Haacht De wielerwedstrijd Primus Classic 2020 zal dit jaar niet plaatsvinden. De organisatie van de UCI ProSeries-wedstrijd richt nu haar pijlen op een extra feestelijke editie in 2021.

“Onlangs werd duidelijk dat de voorlaatste etappe van de Tour de France samenvalt met onze wedstrijd. De uitzending van deze beslissende klimtijdrit gaat de aandacht van de hele wielerwereld naar zich toezuigen. Daardoor wordt een rechtstreekse uitzending – een essentieel element voor onze sponsors – van de Primus Classic helaas onmogelijk. Eerder had de coronacrisis onze plannen om het tienjarig jubileum van Primus Classic dit jaar te vieren, al gedwarsboomd. Nu ook de sportieve plannen naar volgend jaar verhuizen, kunnen we die toch laten samenvallen met de festiviteiten”, zegt Peter Van Petegem van de VZW Impanis - Van Petegem. De beslissing om te annuleren werd genomen in overleg met mede-organisator Brouwerij Haacht. “Als vaste aankomstplaats van de Primus Classic barst er op onze brouwerijsite elk jaar een echt volksfeest los”, zegt Boudewijn van der Kelen, marketingdirecteur bij Brouwerij Haacht. “En als we de buurt niet kunnen samenbrengen, is het voor ons geen échte Primus Classic. Nu onze horecaondernemers ons meer dan ooit nodig hebben, willen we bovendien zo veel mogelijk investeren in de heropstart van de sector. Het schrappen van de Primus Classic 2020 is een moeilijke maar onvermijdelijke beslissing. En uiteraard kijken zowel Peter als ik enorm uit naar een absolute topeditie op 18 september 2021.”