Werken in Kelfstraat en Walenstraat KAR

28 augustus 2019

Aquafin is bijna klaar met de rioleringswerken in de Pastoriestraat in Wakkerzeel (Haacht). De aannemer legt nog tot ongeveer 30 augustus riolering aan in de Pastoriestraat. Vanaf 2 september wordt gestart in de Walenstraat vanaf het kruispunt Wilgen- en Walenstraat, richting de Vrijheidstraat. In de week van 9 september wordt gestart in de Kelfstraat. Aquafin start aan het voetbalterrein en werkt door richting kerk. De werken zullen klaar zijn medio oktober.