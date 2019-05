Wandelnetwerken krijgen speeltuigen langs parcours KAR

29 mei 2019

14u31 0 Haacht Toerisme Vlaams-Brabant heeft in 10 gemeenten langs het wandelnetwerk ‘Demer en Dijle’ speeltuigen geplaatst. Hiermee wil ze de beleving en de kindvriendelijkheid langsheen het wandelnetwerk verhogen.

De opening van het wandelnetwerk Demer en Dijle in 2018 was het sluitstuk van een omvangrijk project. Vorig jaar kwam er 1.000 kilometer aan wandeltraject bij, waarvan 665 in de Brabantse Kouters en 340 in Demer en Dijle. Van het wandelnetwerk Demer en Dijle zijn op 6 maanden tijd 3.800 exemplaren de deur uit gegaan. Ook de wandelaars die online hun route plannen via wandelknooppunt.be, weten het wandelnetwerk Demer en Dijle te vinden. Van december tot nu werd er 3.717 wandeltochten op dit netwerk gedownload. Dat zijn ongeveer 20 routes per dag.

Drie speelelementen

“Vandaag sluiten we dit omvangrijke wandelproject in schoonheid af”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Toerisme. “Het ging immers niet alleen over het aanleggen van wandeltrajecten en -knooppunten. We willen iets meer doen met deze wandelnetwerken. Her en der langs het wandelnetwerk Demer en Dijle hebben we bijzondere plekken gecreëerd, die grote en kleine wandelaars doen halt houden om echt van het wandelnetwerk en onze mooie landschappen te genieten.” In Aarschot, Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Kampenhout, Keerbergen, Kortenberg, Rotselaar en Steenokkerzeel kan de bezoeker van het wandelnetwerk ‘Demer en Dijle’ drie verschillende soorten spelelementen ontdekken: totempalen in de vorm van een woudgeest, levende wilgenconstructies en laagdrempelige houten speeltoestellen. Uit 10 boomstammen creëerde boomkunstenaar Bart Luyks met zijn kettingzaag 10 verschillende tovenaars. Elke gemeente kreeg zijn eigen ‘woodspirit’ of ‘woudgeest’. De sprookjesachtige figuren spreken tot de verbeelding en geven hun plekje langs het wandelnetwerk een mysterieuze sfeer. Pro Natura plaatste verschillende wilgenconstructies langs het traject. Hierbij worden de takken van een knotwilg in elkaar geweven tot een tunnel of een hut. De constructie bestaat enkel uit natuurlijk materiaal en leidt een eigen leven. De wilgenhut met tunnel is een fantasieprikkelend element waarin kinderen kunnen ravotten, verstoppertje spelen of gewoon tot rust komen. Als laatste onderdeel van de kindvriendelijke laag op het wandelnetwerk zijn er de laagdrempelige speeltoestellen. Tuingenoten maakte drie verschillende houten speeltoestellen, een schijvenpad van boomstammetjes, een steltenparcours met lage en hoge steunpuntpalen en een parcours met evenwichtsbalken.

De infogids en de kaarten van het wandelnetwerk Demer en Dijle zijn te koop in de boekhandels en toeristische infokantoren of online via www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties