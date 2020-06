Vrouw zal geen dag in cel zitten na moordpoging op drugsverslaafde zoon Kim Aerts

17 juni 2020

16u47 1 Haacht Een 64-jarige vrouw uit Haacht is veroordeeld tot vijf jaar cel met probatie-uitstel voor een moordpoging op haar zoon. Na de feiten werd ze meteen vrijgelaten onder voorwaarden. Van de rechter moet ze verder in therapie.

Rita H. (64) moest vorige maand in de rechtbank uitleg verschaffen waarom ze haar jongste zoon op 22 september 2018 met een baseballknuppel vol op het voorhoofd sloeg. De moeder was de laatste jaren de wanhoop nabij. Haar man overleed, na jaren van drankmisbruik, in 2016 aan de gevolgen van slokdarmkanker. Haar inwonende zoon was verslaafd aan de vloeibare drug GHB. Met de gevolgen van die verslaving werd de moeder dagelijks geconfronteerd.

Tot die 22ste september dertiger opnieuw van het padje afging. Toen haar zoon zijn roes lag uit te slapen, sloeg ze hem pal op het voorhoofd. Meer dan een fysiek litteken en een scheurwonde van vijf centimeter destijds hield hij er niet aan over. Het openbaar ministerie vroeg vijf jaar cel, eventueel deels met probatie-uitstel. De rechter volgde en sprak de hele straf met probatie-uitstel uit. De vrouw moet haar therapie verderzetten. Met haar zoon zouden alle plooien ondertussen zijn gladgestreken. “Ze heeft toegegeven dat ze zo hard heeft geslagen als ze kon, maar zij kon die knuppel niet hanteren. En dat heeft geleid tot eerder lichte verwondingen. Wat daar gebeurd is, zal ze nooit vergeten. Dat kleeft aan haar. Ze heeft daar enorm veel spijt van. Haar zoon beseft dat hij het haar moeilijk heeft gemaakt en wil daarom geen schadevergoeding. Hij heeft werk nu, hij woont apart en zij heeft geleerd om hulp te zoeken”, argumenteerde haar advocaat.