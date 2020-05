Vrijwilligers gezocht om toezicht te houden aan het skatepark Kim Aerts

27 mei 2020

Sinds maandag 18 mei mogen skateparken opnieuw gebruikt worden, op voorwaarde dat een volwassene er toezicht houdt. Het skatepark aan de sporthal in Haacht is voorlopig nog gesloten. De gemeente wil het graag heropenen op woensdag- en zaterdagnamiddag, maar zoekt daarvoor vrijwilligers die toezicht kunnen houden. Wie hiervoor enkele uurtjes per week vrij kan maken, kan zich registreren als vrijwilliger op https://www.impactdays.co/nl/haachthelpt/.