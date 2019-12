Vogelopvangcentrum is op zoek naar eigenaar verloren gelopen nandoe Kim Aerts

24 december 2019

13u13 3 Haacht De politie van de zone BHK heeft maandag het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum ingeschakeld om een loslopende nandoe te vangen in Haacht. Het was de tweede keer dat het dier kon ontsnappen.

Bij een vorige interventie was het beestje in de uitgestrekte velden verdwenen. Medewerkers van het Opvangcentrum hadden deze keer meer succes. Ze zijn nu op zoek naar de eigenaar van het dier. “Loopvogels zoals onder andere nandoes kunnen niet vliegen en ze springen normaal gezien ook niet erg hoog. Maar de ervaring leert ons dat ze bij impact tegen een ‘lage’ afspanning wel eens over de kop over de afspanning heen durven te tuimelen en daarna aan de andere zijde van de afspanning momenten later gewoon verder weglopen. Zoals voor elke vangactie werd er ook nu heel snel even een tactisch plan afgesproken. Nog geen vijf minuutjes later stond de zeer stress-gevoelige nandoe al opgesloten binnen onze verduisterde paardentrailer. Het plan was geslaagd, de nandoe was gevangen en het dier had een minimum aan stress opgelopen waardoor het zijn hachelijk avontuur heeft overleefd.” In het Opvangcentrum in Heusden-Zolder verblijven er momenteel 16 nandoes.