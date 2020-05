VK Wakkerzeel laat mondmaskers in clubkleuren maken KAR

29 mei 2020

17u22 0 Haacht Voetbalclub VK Wakkerzeel uit Haacht heeft nu ook zijn eigen mondmaskers. Daar zorgde voorzitter Luc De Bie voor.

“We blijven onze sponsors helpen in deze moeilijke tijden. Deze keer was het aan Upi Bags uit Haacht. Al onze leden hebben een mondmasker in de bus gekregen de afgelopen dagen. We hebben de 700 maskers bij de ledenbrief voor het nieuwe voetbalseizoen gestoken. De man achter Upi Bags speelt ook bij ons en zo wisten we dat hij weinig om handen had en wel een duwtje in de rug kon gebruiken”, zegt de voorzitter.

“Onze voetbalploeg zoekt trouwens nog altijd leden voor de eerste ploeg en veteranenploeg”, doet De Bie nog een korte oproep.