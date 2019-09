Vijftigjarigen gevierd met wandeling ADPW

08 september 2019

Zowat 90 mensen hebben zaterdag meegewandeld tijdens de viering van de vijftigjarigen in Haacht. Iedereen die dit jaar 50 wordt of geworden is mocht, samen met partner, een wandeling maken in de omgeving van het arboretum aan de Grote Baan. De tocht duurde zowat twee uur. De gemeente voorzag ervaren gidsen.