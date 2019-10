Vier hobbykoks strijden om het beste witloofrecept Kim Aerts

22 oktober 2019

17u13 8 Haacht De vier hobbykoks die witloof opnieuw - letterlijk en figuurlijk - op de kaart moeten zetten in Haacht en Kampenhout zijn bekend. Drie mannen en een vrouw zullen strijden om het beste recept op tafel te brengen. Na een heuse promocampagne volgt over vier weken de apotheose in de keuken van Sint-Angela in Tildonk.

Om witloof nog meer op de regionale kaart te plaatsen organiseren de gemeentes Kampenhout en Haacht, in samenwerking met Toerisme Vlaams-Brabant, een kookwedstrijd. Ze deden een oproep aan lokale hobbykoks op om hun favoriete recept met witloof in te sturen. Uit alle inschrijvingen werden vier laureaten gekozen. Het gaat om de 56-jarige Eddy Delpire en de 43-jarige Bjorn Pardon uit Kampenhout, de 83-jarige Gustin Bosmans uit Haacht en de enige vrouw van het gezelschap Glenda Kempenaerts (40) uit Kampenhout. Zij was in 2014 nog Miss Witloof. “En tot op heden nog altijd, want de wedstrijd is nooit meer georganiseerd geweest”, lacht Glenda. “Maar de passie voor witloof heb ik nog altijd vandaar mijn deelname. Door het grondwitloof en de hydrocultuur hebben we de luxe om heel het jaar door witloof te eten. Via mijn schoonouders heb ik de smaak te pakken gekregen. Voor de wedstrijd zal ik witloof met balletjes bereiden. Niets beter dan dat op een koude winteravond”, belooft Glenda.

83 jaar

De enige Haachtenaar van het gezelschap viert in december zijn 83ste verjaardag. “Ik kook nog alle dagen en ik heb altijd veel met witloof gekookt. Ik lust het zowel rauw, gekookt als gebakken. Speciaal voor de wedstrijd heb ik een recept ineen gestoken met gestoofd witloof, parelhoen, spekjes en witte wijnsaus”, verklapt Gustin. Bjorn uit Kampenhout staat in het weekend vaak in zijn foodtruck. “Dat is mijn bijberoep. Thuis kook ik ook altijd zelf. Ik ben zelfs nogal redelijk autistisch in de keuken. In mijn foodtruck serveer ik ook burgers met witloof. En ik denk dat ik echt een goed gerecht heb. Voor de wedstrijd serveer ik een burger met gestoofd witloof, rucola, oesterzwam, bacon, drie soorten kaas en een warm sausje. Ik heb een voordeel, het is allemaal snel klaar”, beweert Bjorn. De laatste laureaat van het gezelschap is Eddy Delpire. Hij woont al 35 jaar in Kampenhout, maar hij is afkomstig van Kraainem.

Ingeschreven door boezemvriend

“Van kinds been af ben ik met koken bezig geweest. Ik keek toe als mijn moeder in de potten stond te roeren en daarna heb ik nog workshops gevolgd om mezelf te perfectioneren. Het is mijn boezemvriend die me heeft ingeschreven, maar ik heb er wel zin in. Ik maak een gerecht op basis van Sint-Jacobsvruchten, shiitake, gebakken witloof en witte wijnsaus. Omdat ik met een bouillon werk, zal ik wat krap in tijd zitten, maar ik hoop dat ik die toch al op voorhand mag maken”, zegt Eddy. Op 18 november nemen de vier hobbykoks het tegen elkaar op in de keukens van Sint-Angela in Tildonk. De vakkundige jury daar staat onder leiding van chef-kok Rik Dumon, van het gelijknamige restaurant in Wakkerzeel. De winnaar van de receptenwedstrijd wordt voor één avond hulpkok in Restaurant Dumon en krijgt op die avond voor acht personen een gastronomisch diner met aangepaste wijnen aangeboden. Het winnende recept staat dan alvast op het menu.