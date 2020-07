Verschillende inbreuken en positieve ademtesten bij verkeersactie JSL

13 juli 2020

11u26 0 Haacht Het afgelopen weekend heeft de politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen de zomercampagne tegen sturen onder invloed op gang getrokken. In totaal moesten 50 bestuurders tijdens de actie van vrijdag op zaterdag een ademtest afleggen. Vijf van deze bestuurders legde een positieve ademtest af en moesten hun rijbewijs meteen voor 3 of 6 uur inleveren. Daarnaast werden dit weekend tijdens de actie ook nog verschillende verkeersinbreuken geverbaliseerd.

Het afgelopen weekend heeft de politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen de zomercampagne tegen sturen onder invloed op gang getrokken. Afgelopen vrijdag en zaterdag heeft het verkeersteam met drie politiemensen controle gedaan tussen 20 uur en 04.00 uur. Zondag werd er met vier verkeersinspecteurs controle gedaan tussen 08.00 uur en 15.00 uur. Meteen bleek dat controle tijdens de zomermaanden ook nodig blijkt want 10% van de gecontroleerde bestuurders was afgelopen vrijdag onder invloed van alcohol. Hoofdinspecteur Janssens bevestigt dan ook dat er de komende weken nog controles zullen volgen en ook de interventieploegen kunnen op elk moment van de dag bestuurders onderwerpen aan een ademtest tijdens kortstondige georganiseerde controles.

Controle

Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag werd er op verschillende locaties binnen de drie gemeenten van de politiezone controles uitgevoerd. In totaal moesten 50 bestuurders tijdens de actie van vrijdag op zaterdag een ademtest afleggen. Vijf van deze bestuurders legde een positieve ademtest af en moesten hun rijbewijs meteen voor 3 of 6 uur inleveren. Afgelopen zondag werden dan weer wel goede resultaten geboekt. Slechts 1 van de 66 bestuurders was onder invloed.

Daarnaast werden dit weekend tijdens de actie ook nog andere verkeersinbreuken geverbaliseerd waaronder rijden zonder rijbewijs, opgedreven bromfietsen en tuning.