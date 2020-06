Vernieuwingswerken aan jaagpad langs Kanaal Leuven-Dijle gestart EDLL

02 juni 2020

De Vlaamse Waterweg is gestart met vernieuwingswerken aan het jaagpad langs het Kanaal Leuven-Dijle, tussen de zwaaikom en de Tildonk sluis in Haacht. Het jaagpad is in slechte staat. Om het comfort van de gebruiker te verhogen, krijgt het nieuwe asfalt en een kantboord. Het jaagpad maakt deel uit van fietssnelweg F8 Leuven-Mechelen en zal voor de volledige duur van de werken niet toegankelijk zijn. Voetgangers en fietsers kunnen een omleiding volgen via de Keulenstraat, Zijpstraat en Terbankstraat. De werken duren tot midden juli.

Op 15 juni zullen ook de werken in de zone tussen Wijgmaalbrug en de omleidingsweg ter hoogte van Cargill in Herent hervatten. Het jaagpad krijgt daar nog een toplaag.