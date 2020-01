Vandalen blijven Tildonk teisteren, politie neemt maatregelen Joris Smets

07 januari 2020

17u59 8 Haacht Tildonk, een deelgemeente van Haacht, is al maandenlang in de ban van vandalen die van geen ophouden weten. Maandag kreeg de politie opnieuw een melding binnen. Enkele jongeren gooiden de ruiten in van de oude jongensschool en beschadigden enkele graven op de naburige begraafplaats. De politie belooft om meer te patrouilleren.

Sinds augustus heeft de politie al een zevental feiten van vandalisme vastgesteld. Maandagvoormiddag was het opnieuw prijs. Het doelwit van de vandalen was deze keer de oude jongensschool op de 7de Liniestraat, nabij het kerkhof. Het gebouw staat al sinds 2014 leeg en is in 2018 verkocht aan Volkswoningbouw Herent, die er een sociaal woonproject zal van maken.

“Enkele jongeren klimmen er regelmatig op de daken en gooien er dingen naar beneden”, stelt eerste schepen Jos Verdeyen (CD&V). “In dit geval hebben ze drie ruiten ingegooid en zijn de vandalen de oude jongensschool binnengedrongen, om vervolgens een vijftiental dakpannen naar beneden te gooien. Hierbij raakte een grafzerk op de aangrenzende begraafplaats beschadigd.”

Dit is de zoveelste vandalenstreek in zes maanden tijd. Op sociale media wordt er melding gemaakt van voorwerpen die verdwijnen uit tuinen om deze vervolgens stukgeslagen terug te vinden. Buurtbewoners geven ook aan dat er schade aan auto’s is en heel wat overlast in De Gebroeders Persoonsstraat. Hier zouden jongeren twee weken geleden voor heel wat geluidsoverlast gezorgd hebben en een houten balustrade beschadigd hebben. Op Sint-Angela, de secundaire school in Tildonk, werd er onlangs ook ingebroken. Hier vernielden de jongeren deuren om zo binnen te dringen en veel materiële schade aan te richten.

Op heterdaad betrappen

“Hoogstwaarschijnlijk zijn het steeds dezelfde jongeren afkomstig uit Tildonk, maar dit kunnen we niet met zekerheid bewijzen”, aldus Jos Verdeyen (CD&V). “Aan de 7de Liniestraat en het nabijgelegen kerkhof zitten ze relatief rustig, het gebouw waar de meest recente feiten zich hebben voorgedaan staat al een tijdje leeg en er is doorgaans maar weinig verkeer. De politie heeft de buurtbewoners gevraagd om zo snel mogelijk contact op te nemen als zij iets verdacht zouden zien, om de vandalen zo op heterdaad te betrappen.”

De politie neemt zelf ook maatregelen: ze patrouilleert op verschillende momenten, ook ‘s nachts. Verder is het de bedoeling om camera’s te plaatsen om zo de veiligheid en de gemoedsrust bij de buurtbewoners te vergroten.