Van kleine copyshop tot webwinkel met 18.000 artikelen Kantoorwinkel Anka viert haar 30-jarig bestaan met feestjaar Kim Aerts

07 juli 2019

11u34 0 Haacht Anka Office Planet in Haacht is in 30 jaar tijd getransformeerd van een kleine copyshop tot een winkel met twee vestigingen en een webshop met 18.000 artikelen. Zaakvoerster Annelies Maes wil 2019 daarom niet zomaar laten voorbij gaan. “Van supersolden in juli tot een groot verjaardagsfeest volgende maand.”

Anka of beter gezegd Anka Office Planet is al jaren een begrip in Haacht en omstreken voor iedereen die denkt aan papierwaren en kantoorartikelen. In 1989 begon Suzy Thiels vlakbij het Don Boscocollege een zaak in schoolgerief. De winkel is ondertussen uitgegroeid tot een ‘onestopshop’ waar je alles onder één dak vindt. “Amper vijf jaar na de start werd de winkel meteen vier keer groter en ging naast schoolgerief en kantoormateriaal ook kantoormeubilair tot het gamma behoren”, zegt zaakvoerster Annelies Maes. “In 1998 nam mijn moeder een eerste personeelslid in dienst. Liliane werkt nu nog altijd bij ons. De grote wegenwerken rond Haacht inspireerden mijn moeder om met uitleveren te beginnen. Dat leverde een mooie groeicurve op. Zelf ben ik in 2004 in de zaak gestapt. Ik ben bio-ingenieur van opleiding en werkte tot dan in de chemiesector. Ik liet een goedbetaalde job staan en koos heel bewust voor de uitdaging van een eigen zaak.”

Tweede winkel

Op 31 mei 2008 opende Anka Office Planet een nieuwe vestiging aan de Jennekensstraat met 700 vierkante meter winkel en een bijna even groot magazijn voor het uitgebreidere productengamma. Nog acht jaar later richtte Annelies haar pijlen op Aarschot en volgde de opening van een tweede winkel. Ondertussen telt Anka zeven personeelsleden. In de webshop kan je kiezen uit 18.000 artikelen. “Van paperclip tot volledig bureau, creatief materiaal, een complete copyshop, koffers, bagage en tassen in alle prijsklassen, een uitgebreid gamma lederwaren en geschenkartikelen. We installeren het kantoormeubilair zelf, zorgen voor de opvolging van herstellingen en hebben een enorm grote voorraad van heel wat verbruiksproducten, zoals inktpatronen en toners. Wij willen vooral dat onze klanten zich thuis voelen in onze winkel. We willen een warme winkel zijn, waar mensen op een aangename manier alles kunnen vinden wat ze nodig hebben. Elke klant moet hier kunnen terugkomen met een brede glimlach om zijn mond.”

Etentje

Om die belofte waar te maken, zijn er de komende maanden nog tal van acties. “In juli zijn er supersolden, want dan wordt de hele voorraad van 30 jaar Anka geanalyseerd en een gedeelte daarvan gaat in de opruiming. September is de studentenmaand met heel wat in het oog springende acties voor scholieren. In november worden de dames verwend tijdens de ‘ladiesmaand’ en tijdens de cadeautjesmaand december kun je een stijlvol etentje winnen.” Het weekend van 24 en 25 augustus wordt de kers op de taart met workshops en hapjes en drankjes. “En er komt zeker nog een en ander bij, want we willen dat dit ook voor onze klanten een onvergetelijk feestjaar wordt. We denken nog aan krasloten, raadspelletjes, spaaracties en andere incentives.”