VAL-water en -limonade van Brouwerij Haacht erkend als Vlaams-Brabants streekproduct KAR

17 juli 2019

12u46 2 Haacht De waters en limonades van VAL, behalve citroen light, hebben het label ‘Erkend Vlaams-Brabants Streekproduct’ ontvangen. Het gamma is door Streekproducten Vlaams-Brabant erkend vanwege zijn sterke band met de streek en zijn lokale productie.

Het VAL-water is sinds 1989 erkend als natuurlijk mineraalwater. Het doorloopt een natuurlijk zuiveringsproces en wordt rechtstreeks gebotteld aan de bron, die op de site van Brouwerij Haacht ligt. Het water ondergaat geen enkele chemische of microbiologische behandeling.

“Een streekgebonden, natuurlijk product van een authentieke familiebrouwerij, geproduceerd in een korte en lokale productieketen: dat is waar VAL-waters en -limonades voor staan. Recent werd het het volledige gamma van VAL volledig vernieuwd”, vertelt Boudewijn van der Kelen, marketingdirecteur bij Brouwerij Haacht.

Veganisten

“We hebben de calorie- en suikergehaltes van de limonades verlaagd, en waar mogelijk ook de klassieke suiker door het veel gezondere stevia vervangen. Tegelijk hebben we ook de smaak gevoelig verbeterd. De limonades blijven bovendien stuk voor stuk allergeenvrij én geschikt voor veganisten.”

Met het promotielabel van ‘Erkend Vlaams-Brabants Streekproduct’ onderscheiden producten zich binnen het gigantische aanbod aan streekproducten. Het maakt het onderscheid tussen de vaak gebruikte en niet-erkende termen zoals ‘hoeveproduct’ en ‘lokaal product’ enerzijds, en de erkende ‘streekproducten’ anderzijds.

“Om de consument daar duidelijkheid over te bieden, en tegelijk echte streekproducten te promoten, kennen we ons label enkel toe aan producten die aan specifieke criteria voldoen. De waters en limonades van VAL hebben een bijzondere, lokale geschiedenis en worden al decennialang gebotteld op Vlaams-Brabantse grond. Dat gebeurt bovendien door een lokaal verankerde en volledig Belgische familiebrouwerij. Deze erkenning als Vlaams-Brabants Streekproduct is dus niet meer dan logisch”, vertelt Anneleen Nijs, projectmedewerker van de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant.