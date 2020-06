Vakbonden Brouwerij Haacht reageren mild op ontslagronde: “Werkgever valt niets te verwijten” Kim Aerts

16 juni 2020

15u00 0 Haacht De vijftien ontslagen bij brouwerij Haacht van vorige week liggen niet ernstig op de maag van de vakbonden. “Elk naakt ontslag is pijnlijk voor de betrokkenen, maar in dit dossier kunnen we de werkgever niets verwijten”, zegt vakbondsafgevaardigde André Janssens (ABVV Horval).

De vakbonden bij Brouwerij Haacht hebben wegens de barslechte financiële situatie van het bedrijf begrip voor de beslissing van de directie om vijftien werknemers - negen arbeiders en zes bedienden - te ontslaan. “Uit de informatie die wij eind vorige week kregen tijdens een ondernemingsraad, bleek dat de coronacrisis het bedrijf financieel bijzonder zwaar getroffen heeft. Naast de sluiting van de horeca lag ook de uitvoer naar Frankrijk, de voornaamste exportmarkt, stil”, weet Janssens. “Ook de vooruitzichten op korte termijn zijn niet goed. Zo wordt gevreesd voor het verlies van enkele cafés. Het is nog onduidelijk wanneer de activiteit zich volledig zal herstellen”. De vakbonden hadden de herstructurering pas verwacht in de zomer en zijn verrast dat de directie nu heeft ingegrepen. “Het is de eerste keer in de 35 jaar dat ik hier werk dat ik een ontslag meemaak om puur financiële redenen. We zijn als vakbond niet blij met deze naakte ontslagen, maar als het bedrijf hiermee opnieuw op de rails kan gezet worden, zijn we er goedkoop vanaf gekomen”, hoopt Janssens.

Spijt

In een officiële reactie wil de directie van de brouwerij haar spijt betuigen. Vooral omdat de ontslagronde gelijktijdig en ongelukkig viel met de nieuwe reclamecampagne ‘Tournée Générale’. “Hoewel beide initiatieven een gevolg zijn van de coronacrisis, zijn ze los van mekaar verder uitgewerkt maar is de communicatie errond samengevallen - een heel spijtig voorval dat nooit had mogen gebeuren, en waarvoor wij ons oprecht verontschuldigen”, luidt het in het communiqué. “Daarnaast benadrukken we dat beide initiatieven kaderen in ons streven om de continuïteit van onze brouwerij én de horeca - die heel sterk met mekaar verweven zijn - in deze zeer moeilijke tijden zo veel mogelijk te garanderen. De activiteiten van Brouwerij Haacht richten zich immers voornamelijk op de horeca. Enkel zo kunnen wij de jobs van zo veel mogelijk van onze 390 medewerkers verzekeren. Zowel de ontslagen als onze verschillende maatregelen om de horeca zo snel mogelijk terug te doen opleven - waaronder het kwijtschelden van huurgelden en de Tournée Générale-campagne - kaderen in die doelstelling. De piste van een reorganisatie van de commerciële structuur lag al even op tafel, maar is versterkt en versneld door de coronacrisis.” Enkele ontslagen werknemers lieten vorige week van zich horen en vonden dat ze onheus behandeld werden in hun laatste dagen. “We zijn gepakt geweest in snelheid. Terwijl ze ons altijd voorschotelden dat we in een familiaal bedrijf waren terecht gekomen, waar ze de werknemers vooropstellen. Ik had liever dat ze gezegd hadden dat de kaarten slecht lagen zodat we ons konden organiseren. Dat is ons niet gegund geweest”, klonk het gelaten.