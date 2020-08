Uitslaande woningbrand in Wespelaar JSL

17 augustus 2020

14u00 0

In Wespelaar, een deelgemeente van Haacht, is de brandweer ter plaatse gekomen voor een uitslaande woningbrand in de Nieuwstraat. Het vuur was redelijk snel onder controle, maar de schade is aanzienlijk. Een deel van het dak ging verloren.

Later meer.



