Twee verdachte Albanezen opgepakt met inbraakmateriaal ADPW

28 mei 2019

14u04 3 Haacht Een interventieploeg van politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) heeft maandagavond twee Albanezen opgepakt. Om 22.40 uur zagen twee inspecteurs twee mannen die zich verdacht gedroegen aan het station van Haacht, op de Provinciesteenweg.

De politieploeg besloot de twee te controleren. Bij de fouillering troffen ze heel wat inbrekersmateriaal aan. De twee verdachten werden voor ondervraging overgebracht naar het politiecommissariaat in Haacht. Het Leuvense parket heeft hun aanhouding bevestigd. Ze worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

Albanese bendes

In de buurt vonden er onlangs een hele reeks inbraken plaats. In Haacht sloegen inbrekers drie keer toe. In Boortmeerbeek gaat het om twee reeksen van drie inbraken en een reeks van twee inbraken. “De eerste onderzoeksresultaten duiden als dader georganiseerde groeperingen uit Albanië aan. Zij zijn te herkennen aan het boren van gaatjes”, zegt korpschef van de lokale politie Wim D’haese.

Ook de locaties van de inbraken waren opvallend. “De feiten vonden langs de spoorlijn Leuven-Mechelen plaats, altijd binnen een redelijke straal van een NMBS-station. Voor zover het probleem te reconstrueren was, gebeurden de feiten altijd ‘s nachts. De bewoners waren telkens aanwezig en werden dus beroofd tijdens hun diepe slaap”, aldus D’haese.