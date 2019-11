Twee rijbewijzen ingetrokken tijdens verkeerscontrole ADPW

18 november 2019

Het verkeersteam van de politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) controleerde in de nacht van zaterdag op zondag 139 bestuurders. Daarvan bleken er twee positief voor alcohol en een voor het gebruik van cannabis. Van deze laatste werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor een termijn van 15 dagen. Een ander rijbewijs werd ingetrokken van een bestuurder die 97 km/u reed op een plaats waar maximum 50 km/u mag gereden worden.

De snelheidscontroles vonden plaats op de Keerbergsesteenweg en de Werchtersesteenweg in Haacht, de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek en de Tremelobaan in Keerbergen. Van de 982 passerende voertuigen werden er 57 geflitst. Het merendeel van de inbreuken werd vastgesteld op de Keerbergsesteenweg.

Naast dit alles werden er nog pv’s opgemaakt voor niet dragen van gordel (4), inbreuken technische eisen (2), inbreuk rijbewijs (1), verbod zwaar vervoer (1) en inbreuken technische schouwing (2).