Twee leden van Tildonkse jongerenbende opgepakt, één van hen doorverwezen naar instelling Cédric Maes

17 januari 2020

16u27 116 Haacht De politie heeft donderdagnacht en vrijdagochtend twee leden van de jongerenbende uit het Vlaams-Brabantse Tildonk opgepakt. Dat meldt het parket van Leuven. De 15-jarige en 17-jarige bekenden een deel van de feiten die aan de jongerenbende worden toegeschreven.

De 15-jarige werd donderdagnacht uit zijn bed gelicht in Haacht, de hoofdgemeente waartoe Tildonk behoort. Hij werd gearresteerd en ondervraagd over zijn betrokkenheid bij de feiten die de jongerenbende de afgelopen maanden pleegde in Tildonk. De tiener bekende dat hij bij een vijftal feiten effectief aanwezig was: binnendringen in een tennisclub in oktober 2019, vandalisme in het bibliotheekgebouw in oktober 2019 en een inbraak in een vrachtwagen, vandalisme aan signalisatieborden en vuilnisbakken, het aanbrengen van graffiti op het kerkhof en een vechtpartij aan een café in Tildonk in december 2019. De slachtoffers van die vechtpartij, enkele zestigers, getuigden nog in onze vrijdagkrant dat ze met moeite nog alleen op straat durven komen sinds de jongerenbende de gemeente in haar greep heeft.

De politie doorzocht ook de woning waar de 15-jarige verbleef, wat “nuttige elementen voor het onderzoek” opleverde. De tiener verscheen vandaag, vrijdag, al voor de jeugdrechter en werd naar een jeugdinstelling met halfopen regime gestuurd.

Nog deze ochtend arresteerde de politie ook een 17-jarige uit Keerbergen die ook deel zou uitmaken van de bende. Ook hij bekende tijdens zijn verhoor in de loop van de dag zijn betrokkenheid bij een klein aantal feiten. De 17-jarige verschijnt op vraag van het parket deze namiddag nog voor de jeugdrechter.

Het parket benadrukt dat zowel de 15 als de 17-jarige voordien niet bekend waren bij politie en parket voor misdrijven. De lokale recherche van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen werkt ondertussen verder aan het identificeren van de verdachten en onderzoekt hun aandeel in de feiten.

Bekijk ook: