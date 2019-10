Tractor ramt lijnbus in de flank KAR

31 oktober 2019

18u28 0

Een tractor met voorspan heeft donderdag een lijnbus geschraapt in de linkerflank in de Kruineikestraat in Haacht. De bus liep heel wat averij op. Alle ruiten aan de linkerkant sneuvelden door de botsing. De tractorbestuurder reageerde te laat en kon een aanrijding niet vermijden. Er raakte niemand gewond bij het ongeluk.