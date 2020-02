Sylvester uit Haacht als enig agentschap in Vlaams-Brabant geselecteerd voor BEA-awards EDLL

10 februari 2020

15u32 6 Haacht Sylvester uit Haacht maakt kans op de award voor het beste evenement in ons land. Het productiehuis is met hun evenement ‘Bevrijdingsdagen Antwerpen 1944-2019’ als enige uit Vlaams-Brabant geselecteerd voor de Belgische evenementen awards (BEA).

Op 25 maart worden in de Nekkerhal in Mechelen de BEA-awards uitgereikt. Dat is een competitie die al meer dan 20 jaar de beste evenementen van ons land bekroont. In Vlaams-Brabant is Productiehuis Sylvester uit Haacht als enig agentschap geselecteerd om goud te pakken. Sylvester maakt kans op een van de trofeeën door hun project ‘Bevrijdingsdagen Antwerpen 1944-2019’ in de categorie institutionele evenementen. Hun evenement was een driedaagse herdenking van de Antwerpse bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er werd onder meer een parade met legertanks, een voorstelling van historische boten op de Schelde en een spektakel met figuranten georganiseerd. Of het agentschap uit Haacht naar huis gaat met de gouden trofee, blijft nog even afwachten tot woensdag 25 maart.