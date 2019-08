Swing Wespelaar verslaat de weergoden met ‘blues for the people’ Bart Mertens

18 augustus 2019

17u27 6 Haacht Swing Wespelaar kon dit jaar niet rekenen op de weergoden maar dat deerde het publiek allerminst. De fans van blues waren alweer talrijk op post op het gratis festival met een indrukwekkende internationale affiche.

Drie dagen lang ‘blues for the people’…dat is kort samengevat het succesconcept achter Swing Wespelaar. Wat in 1988 ooit begon als een klein festival met onder meer de Leuvense blueslegende Big Bill op de affiche is vandaag de dag uitgegroeid tot een professioneel festival met een vlekkeloze organisatie. Het walhalla van de bluesliefhebber zeg maar en die liefhebbers komen zelfs uit het buitenland. Of met andere woorden: je moet al veel moeite doen om geen Nederlanders tegen te komen op Swing Wespelaar en je Engels oefenen is ook al geen probleem.

Jamiah Rogers

Dat ligt uiteraard aan de sterke internationaal getinte affiche die Swing Wespelaar jaar na jaar aflevert. Dit jaar was dat niet anders en het trouwe publiek liet zich allerminst afschrikken door de regenbuien van afgelopen weekend. Muzikaal waren het vooral Amerikaanse artiesten die het publiek konden bekoren met op vrijdag Tinsley Ellis als afsluiter. Zaterdag liet Shemekia Copeland het beste van zichzelf zien als afsluiter, al moet het gezegd worden dat ook Jamiah Rogers zich liet opmerken op het podium. Vandaag tot slot is Mud Morganfield afsluiter van dienst. Opvallend gegeven: met Steven Troch Band en Stef Paglia Band stonden er slechts twee Belgische bands op het podium van Swing Wespelaar. Of de organisatie de beoogde 15.000 bezoekers haalt, wordt vanavond laat pas duidelijk. De regen zou wat dat betreft wel eens de spelbreker kunnen zijn maar dat neemt niet weg dat Swing Wespelaar een festival is dat haar plaats op de zomerkalender meer dan verdient, al was het maar omdat gemoedelijkheid en muziek van hoog niveau er elkaar blindelings hebben gevonden.