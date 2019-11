Sven Ornelis en Rob Vanoudenhoven in jury van kookwedstrijd voor beste witloofrecept KAR

14 november 2019

Vier hobbykoks strijden maandag in de keuken van de Kloosterkerk van de Engelenburcht in Tildonk om het beste witloofrecept op tafel te brengen. De jury van dienst is bekend: radio-dj Sven Ornelis, tv-figuur Rob Vanoudenhoven, groentekok bij uitstek Frank Fol en Geert Verdonck.

Om witloof nog meer op de regionale kaart te plaatsen, organiseren de gemeentes Kampenhout en Haacht, in samenwerking met Toerisme Vlaams-Brabant, een kookwedstrijd. Ze deden een oproep aan lokale hobbykoks op om hun favoriete recept met witloof in te sturen. De promocampagne van de hobbychefs zit er bijna op. Maandag volgt de apotheose in Sint-Angela en weten we wie de winnaar is en een avond mag meedraaien in restaurant Dumon in Wakkerzeel. Chef-kok Rik Dumon zit maandag de jury voor om te bepalen wie aan alle vereisten voldoet voor het lekkerste witloofrecept. De wedstrijd start om 18 uur en wordt er live uitgezonden op een groot scherm. Om 19.30 uur wordt de winnaar bekendgemaakt. Dat wordt ofwel de 56-jarige Eddy Delpire ofwel de 43-jarige Bjorn Pardon ofwel de 40-jarige Glenda Kempenaerts uit Kampenhout. De gemeente Haacht is vertegenwoordigd door de 83-jarige Gustin Bosmans. Het winnende recept zal in de plaatselijke horeca geserveerd worden.