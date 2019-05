Supportersclub Sparta Haacht Statie in de bloemetjes gezet Stefan Van de Weyer

30 mei 2019

15u37 6 Haacht De supportersclub van kersverse derdeprovincialer Sparta Haacht Statie werd ongeveer een klein jaar geleden opgericht door Dirk Verhoeven. De voetbalploeg zette hun supportersclub tijdens de jaarlijkse voorstelling in de bloemetjes, die pintjes bleken te zijn.

“We moeten jullie enorm bedanken voor de steun van het voorbije seizoen. De spelers apprecieerden dit steeds enorm en zijn mogelijk deels een oorzaak van onze promotie naar derde”, klonk het bij het Spartabestuur. Onder leiding van Nick Van Avondt en trouwe toeverlaat Nick Mertens zal de sfeergroep, die ongeveer dertig leden sterk is, tijdens iedere wedstrijd van hun groen-witte helden het beste van zichzelf geven. De supportersclub bestaat vooral uit jonge mannen die recreatief komen voetballen bij Sparta Haacht Statie en graag plezier maken in de kantine van Haacht Statie of in Café Sparta op de Grote Baan in Haacht.