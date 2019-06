SUPER 8 wint goud en zilver op de Meininger’s Craft Beer Award ADPW/KAR

20 juni 2019

13u15 0

De SUPER 8 Blanche en IPA zijn deze week in de prijzen gevallen op de internationale Meininger’s Craft Beer Awards. Beide bieren van Brouwerij Haacht wonnen respectievelijk goud en zilver in de categorieën Witbier Belgian Style en IPA English Style.

De Meininger’s Craft Beer Awards is een prestigieuze internationale biercompetitie die elk jaar aan belang wint. Tijdens deze zesde jaargang dong een recordaantal van 1.200 bieren van over de hele wereld mee naar platina, goud of zilver in maar liefst 72 categorieën. Tijdens de uitreiking in het Duitse Neustadt ontving de SUPER 8 Blanche, een natuurlijk troebel witbier met een romige schuimkraag en verfrissende afdronk, goud in de categorie Witbier Belgian Style. De SUPER 8 IPA won zilver in de categorie IPA English Style.

Boudewijn van der Kelen, marketingdirecteur bij Brouwerij Haacht, is in de wolken. “Toen we enkele jaren geleden besloten om het SUPER 8-gamma op de markt te brengen, een reeks bieren in een vertrouwde bierstijl, maar met een ongewone twist, hadden we nooit durven dromen dat het zo’n enorm succes zou worden, ook bij kenners. Extra mooi is dat zowel onze SUPER 8 Blanche als SUPER 8 IPA in de prijzen vallen, het bewijs dat onze SUPER 8-familie erg geliefd is.”

De gouden en zilveren Meininger’s Craft Beer Awards voor onze SUPER 8 Blanche en SUPER 8 IPA zijn al de zoveelste bekroning voor het jonge en populaire SUPER 8-gamma. Op de Brussels Beer Challenge 2017 won de SUPER 8 IPA zilver in de categorie ‘Pale & Amber Ale: English IPA’ en in 2018 won de SUPER 8 Saison zilver in de internationale categorie ‘Flavoured Beer, Herb & Spice’. Bovendien scoorde SUPER 8 twee jaar op rij op de World Beer Awards: in 2017 kroonde de SUPER 8 Blanche zich tot beste ‘Belgian Style Witbier’ van België en in 2018 kaapten de SUPER 8 Export en SUPER 8 Saison er medailles weg. En ook andere Brouwerij Haacht-bieren vielen vorig jaar in de prijzen. Op de Zweedse Beer & Whisky Fair kreeg Tongerlo NOX een gouden medaille om de nek in de categorie ‘Ale 5,1 - 7%’. En de World Beer Awards riepen Mystic Krieken uit tot beste fruitbier van de wereld.