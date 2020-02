Strikter tonnageverbod voor zwaar vervoer in Kloosterstraat KAR

11 februari 2020

19u59 0 Haacht De gemeente Haacht heeft in de Kloosterstraat de uitzondering op het tonnageverbod voor zwaar vervoer voor de industrieterreinen Kruineike en Hambos verwijderd.

De uitzondering kwam tijdens een testfase tot stand in 2011, maar is volgens de gemeente niet wenselijk meer aangezien er voor zwaar vervoer in principe eenrichtingsverkeer geldt rond Haacht. Vanaf de rotonde aan de Werchtersesteenweg moeten voertuigen van meer dan 3,5 ton dus via de Lombaardenlaan en de Zoellaan rijden. De uitzondering voor school- en lijnbussen en landbouwvoertuigen blijft. “Deze circulatie is gekozen voor een eerlijke en veilige spreiding van het vrachtverkeer rond Haacht. De uitzonderingsbepaling voor Kruineike en Hambos was dan ook moeilijk te handhaven en ging bijgevolg voorbij aan de bedoeling van het tonnageverbod. Naar aanleiding van het dodelijk ongeval aan het kruispunt Kloosterstraat/Wespelaarsesteenweg eind 2019 werden de routes van vrachtverkeer herbekeken”, zegt burgemeester Steven Swiggers (Open Vld).