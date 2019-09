Stationsstraat in centrum maandag zes uur afgesloten KAR

22 september 2019

De Stationsstraat zal op maandag 23 september tussen de Markt en de Rijmenamsesteenweg van 6 tot 12 uur afgesloten zijn voor het verkeer. Ook Molenveld is ‘s middags onderbroken in het deel enkele richting van 11 tot 15 uur. Maandagvoormiddag wordt beton gestort voor de nieuwbouwappartementen aan Stationsstraat nummer 7 tot 11. Hiervoor dient voor een derde keer de Stationsstraat te worden afgesloten tussen de Markt en het kruispunt met de Rijmenamsesteenweg. Tijdens deze uren kan enkel plaatselijk verkeer terecht. Het gestorte beton zal vervolgens gepolierd worden waardoor nachtlawaai mogelijk is, waarschuwt de gemeente. Voor een ongerelateerde verhuis zal Molenveld onderbroken zijn in het deel enkelrichting van 11 tot 15 uur.