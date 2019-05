Sportzaal Den Box even onbruikbaar door lekkend zonnepaneel KAR

31 mei 2019

16u05

Door een lekkend zonnepaneel op het dak van de multifunctionele zaal Den Box in Haacht zijn vrijdag uit voorzorg alle reserveringen afgelast. Door het lek kwam het chemisch product glycol in een van de bijzalen van Den Box terecht. Om het gebouw genoeg te kunnen verluchten werd op advies van de brandweer beslist om geen sportlessen of trainingen te laten doorgaan vrijdag. “Door het lek is het brandalarm afgegaan. De smurrie is opgekuist en zaterdag zou normaal alles opnieuw moeten kunnen doorgaan”, legt sportschepen Jos Verdeyen uit. “Er is nog geen duidelijkheid over hoe het lek is kunnen ontstaan. Om geen risico’s te nemen hebben we beslist om het gebouw voldoende te kunnen verluchten.”