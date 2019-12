Spoorweg tijdlang afgesloten na technisch probleem ADPW

03 december 2019

17u09

De spooroverweg van Wespelaar bij Haacht is maandagnamiddag omstreeks 15.20 uur in alarm getreden. Daardoor had het verkeer gedurende een halfuur geen doorgang meer en ontstond er heel wat verkeerschaos. Diverse politieploegen kwamen ter plaatse om het verkeer te regelen. De technische diensten van Infrabel konden het probleem een halfuurtje later, omstreeks 15.50 uur, oplossen.