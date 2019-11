Spooroverweg vijf dagen dicht KAR

29 november 2019

19u00 0 Haacht De spooroverweg in de Wakkerzeelsestraat in Haacht wordt van 2 tot en met 6 december afgesloten door werken.

Mobix voert werken uit in opdracht van Infrabel aan de overgang in Wespelaar. Er is geen hinder voor het treinverkeer, maar de overweg zal voor alle weggebruikers afgesloten zijn. Er wordt een plaatselijke omleiding voorzien via de Dijkstraat en de Nieuwstraat. Afhankelijk van je reisweg kan je ook via Haacht en de Werchtersesteenweg/Wijgmaalsesteenweg omrijden.