Sparta Haacht krijgt nieuwe voetbalkantine en kleedkamers Kim Aerts

12 juni 2019

20u04 3 Haacht De plannen voor de nieuwe accommodatie van voetbalclub KFC Sparta Haacht Statie zijn eindelijk klaar. De bouw van de nieuwe kantine en kleedkamers langs de Elleveldweg start eind deze maand. “Volgende lente hopen we de nieuwe terreinen in gebruik te kunnen nemen”, zegt secretaris Frederic Martello.

Dertien jaar geleden werd de kantine van voetbalclub KFC Sparta Haacht Statie langs de Elleveldweg afgebroken. “Na jaren zwoegen hebben we een nieuwe locatie gekregen, zo’n 500 meter verder van waar vroeger ons B-terrein was”, legt secretaris Frederic Martello uit. “Dat is omgevormd tot recreatiegebied met plek voor een groot A-terrein en een kleiner B-terrein. Op het nieuwe A-terrein zullen we alleen wedstrijden spelen waardoor we onze trainingen zullen blijven verdelen over het kleiner B-terrein en de velden aan sporthal Den Dijk. We hadden gehoopt om de nieuwe terreinen al in september in gebruik te kunnen nemen, maar de werken starten pas eind deze maand. Voor volgend seizoen verandert er dus voorlopig niks. We blijven spelen op de oude locatie tot we kunnen verhuizen. Ons doel is om het jeugdtornooi in april op de nieuwe locatie langs de Elleveldweg te kunnen organiseren.”

Daar verrijst de komende maanden een nieuw complex met een kantine en zes kleedkamers. “Wat nu wordt gebouwd, is kleiner dan we oorspronkelijk voor ogen hadden. Alleen de velden worden gefinancierd door de gemeente. De bouw van de kantine en kleedkamers is voor eigen rekening.” De kantine krijgt een terras met zicht op het A- en B-terrein en een parking voor een honderdtal auto’s. “De impact voor de buurt blijft daardoor beperkt. Bewoners zullen ook gebruik kunnen maken van de nieuwe parking.”

Samenwerking

Vanaf volgend seizoen gaan de jeugdploegen van Sparta Haacht samenwerken met KVC Haacht. “Het samenwerkingsakkoord zal zich in eerste instantie richten op de U15 en U17. Per leeftijdscategorie zullen de spelers van beide clubs samen trainen en samen wedstrijden spelen. Het is de bedoeling om in een volgende fase, deze samenwerking uit te breiden naar de resterende jeugdploegen van de U6 tot U13. Het is een belangrijke stap voor het Haachtse voetbal. De besturen van beide clubs zijn er zich van bewust dat dit de enige weg is om de jeugdwerking nog verder te ontwikkelen en te optimaliseren. Het uiteindelijke doel is om de kwaliteit van de jeugdopleiding te verbeteren, zonder de sociale rol uit het oog te verliezen”, besluit Martello.