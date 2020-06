Sondegestuurd water oppompen wordt verplicht in Haacht Kim Aerts

24 juni 2020

19u41 0 Haacht De gemeenteraad in Haacht heeft unaniem zijn goedkeuring gegeven voor sondegestuurde bronbemalingen voor alle nieuwe bouwvergunningen in Haacht. De maatregel gaat meteen van kracht.

De term ‘sondegestuurde bemalingen’ betekent zoveel als het niet voortdurend oppompen van grondwater. Omdat ze sondegestuurd werken, worden de pompen afgezet als het peil laag genoeg staat en de pompendraaien pas opnieuw wanneer het water te hoog komt. Bij bronbemaling is automatische sturing een must. Professionele bronbemalingsfirma’s sturen met die techniek de hoeveelheid grondwater die wordt opgepompt. Daardoor kan de hoeveelheid opgepompt grondwater aanzienlijk gereduceerd worden en ligt ook het elektriciteitsverbruik lager. Groen-gemeenteraadslid Veva Daniels is tevreden dat sondegestuurd bemalen verplicht wordt in Haacht. “Het is een kleine stap richting een volwaardig plan voor de droogte in Haacht tegen te gaan. Dit betekent dat de pompen in Haacht niet meer constant zullen draaien. Wanneer het droog genoeg is om de bouwwerken veilig te doen wordt dat gedetecteerd en zullen de pompen stoppen met draaien. Dit is niet alleen goed voor de natuur, ook het elektriciteitsverbruik zal lager liggen en de geluidshinder van de pompen voor omwonenden wordt beperkt.”