Sluikstorters in Haacht riskeren GAS-boete tot 350 euro Joris Smets

04 augustus 2020

14u28 0 Haacht In Haacht zijn er het voorbije weekend twee incidenten gemeld aan de politie in verband met sluikstorten. Als de daders worden gevonden, riskeren ze een GAS-boete tot 350 euro en de opkuiskosten erbovenop.

De politie van Haacht ontving het voorbij weekend een melding dat er meerdere zakken afval achtergelaten werden tussen een haag aan de Damweg. Twee vuilniszakken en een zak met lege flessen werden aangetroffen toen de politie ter plaatse kwam. De dader wordt opgespoord aan de hand van het achtergelaten vuilnis.

Op zondag werd er opnieuw een poging tot sluikstorten in Haacht gemeld aan de politie, deze keer in de Stationsstraat. Twee personen met een bestelwagen werden aangesproken door een bewoner toen ze stiekem een 5-tal vuilniszakken wilden achterlaten in de berm. Ze namen de zakken terug mee, maar de bewoner noteerde de nummerplaat van de bestelwagen en gaf deze door aan de politie. De politie onderzoekt de zaak. De GAS-boete voor sluikstorten kan oplopen tot 350 euro plus de opkuiskosten.