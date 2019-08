Sagan en van der Poel aan start Primus Classic KAR

23 augustus 2019

Peter Sagan en Mathieu van der Poel staan alvast op 21 september aan de start van de wielerwedstrijd Primus Classic.

De negende editie eindigt aan de Brouwerij van Haacht en start op het marktplein in het Oost-Vlaamse Brakel. De wedstrijd gaat over een afstand van 197 kilometer. Op de dag van de wedstrijd krijgen wielertoeristen de kans om hun eigen Primus Classic te rijden. Ze kunnen kiezen tussen vier afstanden: 24, 56, 95 of 121 kilometer. Starten kan tussen 7.30 en 11 uur, afhankelijk van de gekozen afstand aan Brouwerij Haacht. Inschrijven kan via http://www.primusclassiccyclo.be/nl/. De rest van het deelnemersveld wordt later bekendgemaakt.