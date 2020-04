Rusthuisbezoek blijft verboden in Kampenhout en Haacht KAR

16 april 2020

Na overleg tussen de burgemeester en de betrokken rusthuizen uit de sector is gezamenlijk besloten om in Haacht tot nader order nog altijd geen bezoek toe te laten in woonzorgcentra De Klinckaert, Langerheide en Rozemarijn. De Nationale Veiligheidsraad kwam woensdag na de Nationale Veiligheidsraad nochtans met een andere boodschap. Elke rusthuisbezoeker zou in de toekomst recht hebben op het bezoek van uitsluitend een persoon die veertien dagen lang geen tekenen vertoond heeft van het Covid-19-virus. Omdat gevreesd werd voor onduidelijkheid en nog meer gevaar op besmetting stonden de rusthuizen niet te springen om die maatregel toe te passen. De Vlaamse regering draaide die beslissing donderdag dan ook terug. In Kampenhout hetzelfde verhaal. “Ondertussen werd na overleg met de burgemeester en de schepen van welzijn beslist dat woonzorgcentrum Molenstee tot nader order gesloten blijft voor bezoek. Deze beslissing werd genomen om de veiligheid en gezondheid van de bewoners, medewerkers en bezoekers te garanderen”, klinkt het bij het rusthuis.