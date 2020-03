Rusthuisbewoners genieten van muziek en attenties KAR

25 maart 2020

Seniorenvereniging S-Plus Haacht heeft de bewoners en personeel van rusthuizen De Klinckaert en Langerheide een hart onder de riem gestoken met muziek en traktaties. “We bezorgden hen paaseitjes en vers gebakken wafels uit respect voor het personeel en de bewoners. We lieten hen ook nog enkele liedjes horen uit dankbaarheid”, zegt initiatiefnemer Luc De Bie. “Normaal hadden we een bingo-namiddag en we hadden alles al aangekocht, daarom vonden we er niet beter op om deze actie te op poten te zetten.”