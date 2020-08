Rock Werchter kent iedereen, maar heeft u al gehoord van The Dragons? En welke link is er tussen Haacht en Clouseau? Deze heren leren het u KAR

12 augustus 2020

Haacht heeft er een ‘muzikale’ fiets- en wandelroute bij. Net als in 29 andere plekken in Vlaanderen heeft het Belpop Bonanzateam, bestaande uit Jimmy Dewit - alias DJ Bobby Ewing - en Jan Delvaux, in Haacht een fiets- en wandelroute uitgestippeld langs plekjes met muziekgeschiedenis. Zij nemen je mee langs tien plaatsen waar ze tekst en uitleg geven bij de mooiste muzikale verhalen uit Haacht. Rock Werchter kennen we allemaal, maar hoorde je ooit al van The Dragons, de eerste rockband in Haacht? Wat heeft Clouseau te maken met Haacht? En waar ligt de ‘entertainment valley’ van Haacht (of misschien zelfs van België)?

De route is ongeveer 18 km lang en start aan de kerk van bluesdorp Wespelaar om te eindigen bij GC Den Breughel, het oude ‘Breughels Gasthof’. Op de tien locaties vind je een QR-code. Om de codes te scannen, open je de camera op je smartphone en richt je die op de code. Je kan ook de app ‘QR Code Reader’ downloaden.