Rioleringswerken in Wakkerzeel en Hambos stilgelegd KAR

25 maart 2020

16u04 0 Haacht De rioleringswerken van Aquafin in Wakkerzeel en Hambos in Haacht zijn als gevolg van de coronamaatregelen tijdelijk stilgelegd.

Viabuild, de aannemer die in opdracht van Aquafin de rioleringswerken uitvoert in Wakkerzeel en Hambos, heeft de werf sinds maandag onderbroken. De opschorting van de activiteiten komt er als gevolg van de maatregelen van de federale overheid die de verspreiding van het Covid-19-virus moeten inperken.

“De opgelegde richtlijnen voor telewerk en de strikte eis om social distancing te respecteren op het werk en bij het vervoer zijn onmogelijk verder te respecteren. Ook de toelevering van de nodige materialen wordt problematisch. De maatregelen en de eruit voortvloeiende stillegging lopen tot 5 april. Dit is onder voorbehoud van een mogelijke verlenging van de maatregelen”, luidt het.

De laatste funderingslagen in de Vrijheidsstraat, Kapoenstraat en Walenstraat op de grens tussen Rotselaar en Haacht werden recent aangebracht, net als een asfaltlaag. Aquafin heeft er gescheiden riolering gelegd. Na de uitvoering van het project wordt het afvalwater van ongeveer 3.100 inwoners bijkomend gezuiverd. Het project verloopt in zeven fases. De Wijgmaalsesteenweg, van Waterstraat tot Puttebosstraat, en Hambosstraat, van Waterstraat tot Kapelleweg, komen als laatste aan de beurt voor gescheiden riolering. In het beste geval waren de werken eind dit jaar achter de rug, maar die termijn zal dus niet gehaald worden.