Restaurant Dumon heeft niet alleen verfijnd eten in petto: “Dineren met vakantiegevoel” KAR

22 juli 2020

12u00 0 Haacht Restaurant Dumon in Wakkerzeel (Haacht) is al 16 jaar een vaste waarde in het gastronomische landschap. Hun tuinterras met zwembad is een echte meerwaarde in de zomer. “Lekker dineren met een vakantiegevoel”, onthielden wij na onze maaltijd.

Restaurant Dumon ligt op ‘den buiten’ langs de Wilgen in Haacht. En dan kom je al eens een accident de parcours van een gevederde vriend tegen op je stoel. Het euvel werd snel verholpen door een bereidwillige medewerker, die snel een nieuwe fauteuil onder de poep schoof, alvorens in het aperitief te vliegen. Onze autistische medemens zou al snel op die stoel beginnen schuifelen als hij merkt dat de aperitieflijst geen prijzen bevat. Hoeveel kost een aperol of een gin-tonic? Twaalf en vijftien euro kwamen we te weten...bij het afrekenen. Een schoonheidsfoutje dat snel vergeven is. Vanaf de amuse - maatjesharing met appel en crumble van ajuin - ging het alleen maar crescendo. Voorgerecht sloegen we over, omdat we meteen aan het grovere werk wilden beginnen.

“Hoe kun je genieten van een lekkere entrecôte als je niet weet hoe vieze gehaktballen smaken?”, zei wijlen Hugo Claus ooit. Maar geloof ons, die gehaktballen hadden wij niet nodig om zo’n ander ribstuk als een tomahawkfilet met been te beoordelen. Het stuk vlees wordt eerst rauw aan tafel gepresenteerd, alvorens het terugkomt met een vlam in de pijp. En dat mag je gerust letterlijk nemen. Het vuur zit nog licht in de pan als het beenstuk geserveerd wordt met drie sauzen. Aan de buitenkant is het vlees iets minder rood, maar overal even sappig en smakelijk. Je zou bijna vergeten dat Dumon van oorsprong een overwegend vis- en schaaldierenrestaurant is. Dat feit niet negerend, bestelde mijn tafelgenoot tomaat-garnaal. ‘Met verse frietjes’ vermeldt de menukaart. Fijn steppegras eens het op je bord belandt. De tomaat-garnaal kwam met mooi gepelde en uitgeholde tomaten en een extra potje garnalen. Twee copieuze maaltijden voor een eerlijke prijs, 39 euro voor de tomahawk en 36 euro voor de tomaat-garnaal. Een Almenkerk-wijntje deed de rest. Als nagerecht bestelden we dame blanche, waar echt niets op aan te merken viel. Het ijs - je proefde de verse eieren erin - leek zelf gedraaid. Tijdens het dessert en het digestief mochten de jongsten even in het verwarmde zwembad duiken. Wie deze zomer in z’n kot - of beter - in België wil blijven en lekker eten met een vakantiegevoel wil combineren, weet waar hij of zij terecht kan.

Onze andere restaurantrecensies lees je hier.

Onze score

Eten: 8/10

Bediening: 8/10

Comfort: 9/10

Prijzen

Voorgerechten: 19 - 29 euro

Hoofdgerechten: 35 - 39 euro

Menu: 49 - 82 euro (met aangepaste wijnen)

Gegevens

Restaurant Dumon

Wilgen 1

3150 Wakkerzeel

www.dumon.be

Openingsuren

Van donderdag tot en met maandag: van 12.00u tot 14.30u en van 18.00u tot 21.00u.

Op dinsdag en woensdag, op zaterdagmiddag en op zondagavond is het restaurant gesloten.

Elke maandag is er een Verrassingsmenu.