Productiehuis Sylvester twee keer bekroond op Belgisch Corporate Video Festival EDLL

18 juni 2019

18u45 0 Haacht Productiehuis Sylvester uit Haacht mocht twee awards mee naar huis nemen op het Belgische Corporate Video Festival. Zowel in de categorie ‘sensibilisation’ als in de categorie ‘motivation’ vielen ze in de prijzen.

Het Belgian Corporate Video Festival bekroont elk jaar de meest spraakmakende short form contentvideo’s voor profit en non-profitklanten. Ook al is communicatie in deze digitale tijden continu in verandering, de basis blijft een goed verhaal. Sylvester maakte voor de non-profitorganisatie ‘Mamas for Africa’ een online video om de organisatie meer bekendheid te geven. De solidariteit tussen vrouwen hier en elders ter wereld werd goed weerspiegeld, alsook de schrijnende situatie van de Oost-Congolese meisjes en vrouwen. De video, met een mooie rol voor ambassadrice Dina Tersago, haalde uitgebreid de pers. Hiermee wonnen ze de eerste prijs in de categorie ‘sensibilisation’.

Voor de categorie ‘motivation’ viel Sylvester opnieuw in de prijzen. Ditmaal voor hun humoristische motivatievideo die een centrale rol kreeg tijdens het personeelsevenement voor het Leuvens bedrijf IDEWE (Externe dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk).

Sylvester evolueerde van een traditioneel productiehuis en evenementenbureau naar een onestopshop voor vernieuwende, creatieve en beklijvende event- en videocommunicatie.