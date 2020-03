Preventieve drugsactie bij scholieren in Haacht is succesvol Joris Smets Kim Aerts

05 maart 2020

15u35 0 Haacht Elke ochtend stromen uit meerdere richtingen vele leerlingen de gemeente Haacht binnen. Vandaag werden de leerlingen van het Don Bosco Instituut in Haacht door een tiental politiemensen van de Politiezone Boortmeerbeek/Haacht/ Keerbergen op drugsinbreuken gecontroleerd. Dit gebeurde met bijstand van twee drugshondengeleiders van de federale politie.

Deze dagelijkse instroom van jongeren – in dit geval op de drukke Stationsstraat - verloopt over het algemeen probleemloos in de politiezone. De lokale politiedienst organiseert frequent schoolcontroles. De insteek hierbij is meestal een verkeerscontrole of een gerichte controle in het kader van het preventieve project ‘Jongerenhonk’ dat een antwoord probeert te bieden op feiten van overlast door ‘uithangende’ jongeren.

Preventief

“Het mag niemand verwonderen dat er onder de schoolgaande jeugd ook jongeren zijn die op sommige momenten drugs gebruiken”, stelt korpschef Wim D’haese. “De Haachtse scholen leveren een belangrijke bijdrage op preventief vlak. Zij doen bovendien grote inspanningen in het begeleiden en doorververwijzen van die jongeren. Toch maken zij zich zorgen over de vanzelfsprekendheid van het drugsgebruik.

Deze bezorgdheid wordt absoluut gedeeld door burgemeester Steven Swiggers: “De vraag van de schooldirectie Don Bosco en de strategische keuzes in ons zonaal beleidsplan zijn er de aanleiding toe dat deze actie ondernomen werd”, zegt Swiggers. “De actie kan schrikwekkend overkomen bij sommige leerlingen maar het is juist de bedoeling om de meeste leerlingen van de scholen te beschermen. Kleinschalige controles hebben recent nog, maar ook in het verleden, bevestigd dat scholieren soms in het bezit zijn van verboden middelen. Een grotere preventieve actie, zoals deze vandaag, heeft vooral een signaalfunctie. De politie wil de jongeren laten weten dat ze in de politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen op elk moment aan een controle onderworpen kunnen worden en dat het niet toegelaten is om drugs bij te hebben. Drugs horen zeker niet thuis op school”.

Stille hond

Tijdens de actie werden zowel de leerlingen als hun boekentassen, jassen en bezittingen gecontroleerd. Via een uitgestippeld parcours werden heel wat klassen verrast door politie-inspecteurs met een “stille hond”. Als deze hond iets verdacht rook, ging deze zitten. Dit was het teken om de desbetreffende leerlingen grondiger te onderzoeken. Ondertussen snuffelde een andere hond aan de boekentassen van de leerlingen. In totaal werden 230 leerlingen door de drugshonden gecontroleerd. Bij slechts één leerling werd een zeer kleine (gebruikers)hoeveelheid cannabis gevonden. Bij een andere leerling werden ‘poppers’ gevonden. Beide leerlingen zijn 17 jaar. Daarnaast werden 3 leerlingen door de hond aangeduid maar werd er geen drugs gevonden. Zij gaven wel eerder gebruik van cannabis toe. Zowel het parket als de school zullen de leerlingen die positief getest hebben, verder begeleiden via de drugshulpverlening.

Kadering

Algemeen pedagogisch directeur Jos Mees benadrukt dat de actie volledig kadert in hun preventie- en sensibiliseringsbeleid rond drugs op school: “We merken dat sommige jongeren onvoldoende weten wat de gevolgen van druggebruik zijn, zowel op korte als op lange termijn”, stelt Mees. “Daarom voeren wij op onze school een actief preventie- en remediëringsbeleid rond middelengebruik. Deze actie maakt hier deel van uit”.