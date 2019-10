Politiezone BHK pakt zwaar vervoer aan ADPW

01 oktober 2019

Het vrachtvervoer is met de jaren aanzienlijk toegenomen, ook in landelijke omgevingen. Daarom kiest de lokale politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) voor het thema ‘zwaar vervoer’ als verkeersthema voor oktober.

“Lading en massa van deze voertuigen maakt dat de gevolgen bij ongevallen veel erger (kunnen) zijn. Daarnaast zijn er plaatsen waar zwaar vrachtverkeer niet thuishoort zoals schoolomgevingen of dorpskernen. Een noodzaak en roep naar controles is meer dan ooit aan de orde. In oktober zullen in onze politiezone extra controles naar het zwaar vervoer plaatsvinden”, zegt commissaris Paul Belmans. In de hele provincie Vlaams-Brabant zullen lokale en federale politie eveneens extra aandacht besteden aan de bestuurders van zware voertuigen.