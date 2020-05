Politiezone BHK noteerde 70 pv’s voor inbreuken

op coronamaatregelen Kim Aerts

10 mei 2020

11u59 0 Haacht Agenten van de politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) schreven sinds de invoering van de coronamaatregelen zeventig processen-verbaal uit voor inbreuken daaromtrent.

De meeste pv’s werden uitgeschreven voor het verbod op samenscholingen. Daar werden 24 processen-verbaal voor opgesteld. Haacht is met 31 processen-verbaal koploper wat betreft het aantal inbreuken in de politiezone. In Keerbergen staat de teller op 21, terwijl in Boortmeerbeek 18 pv’s werden opgesteld. Volgens commissaris Paul Belmans blijven ook snelheidscontroles nodig. Medio april controleerde de politie 2.000 voertuigen in de politiezone, daarvan reed bijna tien procent te snel. De meeste inbreuken werden genoteerd op de Werchtersesteenweg in Haacht en op de Tremelobaan in Keerbergen.