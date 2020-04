Politiezone BHK flitst bijna 10% van bestuurders JSL

22 april 2020

13u36 0 Haacht De voorbije dagen controleerde de verkeerspolitie van politiezone BHK (Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen) regelmatig of bestuurders van gemotoriseerd verkeer zich hielden aan de regels die van kracht zijn om het coronavirus terug te dringen. Dit werd gekoppeld aan enkele flitscontroles en deze blijken meer dan noodzakelijk te zijn.

Op 15, 16 en 20 april hield het verkeersteam van onze politiezone snelheidscontroles op diverse plaatsen in Keerbergen, Haacht en Boortmeerbeek. In totaal passeerden deze drie dagen een 2000-tal voertuigen de mobiele snelheidscamera. Hierbij werden er 190 inbreuken vastgesteld, wat neerkomt op meer dan 9 % overtredingen.

Snelheidsovertredingen

De meeste inbreuken werden genoteerd op de Werchtersesteenweg in Haacht in de zone 70 (14 %) en op de Tremelobaan in Keerbergen in de bebouwde kom (14,5 %). De hoogst genoteerde snelheid, namelijk 108 km/u, was op eerstgenoemde plaats. Op de Tremelobaan werd een voertuig geflitst aan een snelheid van 96 km/u. Deze bestuurder mag zich aan een rijverbod van enkele weken verwachten. De andere controles vonden plaats in Keerbergen op de Putsebaan, in Haacht op de Kruineikestraat en in Boortmeerbeek op de Provinciesteenweg en in de Molenbeekstraat.

Nog opmerkelijk was dat in de Kruineikestraat van de 23 gepasseerde vrachtwagens er 14 geflitst werden. Ook de volgende dagen zal de politie regelmatig gelijkaardige wegcontroles organiseren.