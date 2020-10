Politie vraagt waakzaamheid tijdens wintermaanden JSL

08 oktober 2020

17u13 0 Haacht De politiezone van Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen roept iedereen op om extra waakzaam te zijn tijdens de komende wintermaanden. Het wordt veel vroeger donker en daar maken inbrekers vaak dankbaar gebruik van.

Maandagavond werd er in Keerbergen nog ingebroken in een woning aan Rosstal. Daar drong de dief binnen door het keukenraam tijdens de afwezigheid van de bewoners. De woning werd overhoop gehaald en de inbreker ging aan de haal met geld en enkele juwelen. De politie kwam ter plaatse voor een buurt- en sporenonderzoek.

“Er zijn donkere avonden in het vooruitzicht en we vragen iedereen om extra aandachtig te zijn”, stelt commissaris Paul Belmans. “Het is belangrijk om verdachte gedragingen, voertuigen en/of personen zo snel mogelijk te melden aan de politie. We raden ook aan om zelf in en rond de woning extra maatregelen te nemen om op die manier inbraken te voorkomen.”