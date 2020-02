Politie Haacht noteert 55-tal oproepen door storm Ciara JSL

10 februari 2020

Als gevolg van het stormweer van voorbije zondag ontving de politie zone BHK (Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen) tussen zondagvoormiddag 10 u en maandagmiddag 11 u een 55-tal oproepen. De meeste betroffen omgewaaide bomen met al dan niet schade tot gevolg aan elektriciteitsdraden of daken en versperring van de straten door gevallen takken of bomen. In de meeste van die gevallen kwam de brandweer ter plaatse om de rijbaan terug vrij te maken of de eerste veiligheidsmaatregelen te treffen.