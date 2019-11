Politie deelt gadgets uit aan jeugd die naar school fietst ADPW

26 november 2019

Politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen is gestart met het uitdelen van gadgets aan schoolgaande jeugd, die met de fiets naar school gaat. Dat initiatief kwam van enkele medewerkers van de wijk Haacht en de dienst verkeer. De jongeren ontvangen een plastic zakje met daarin promo materiaal ons geschonken door de provincie Vlaams-Brabant. In het zakje zit een grote reflector, kleine lampjes en 5 spaakreflectoren. Maandag werden er al in totaal 100 gadgets uitgedeeld. Ook de komende dagen kan iedereen de wijkinspecteurs tegenkomen in de omgeving van de scholen.