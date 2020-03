Politie controleert vijftien bestuurders: iedereen heeft geldige reden voor verplaatsing Kim Aerts

30 maart 2020

Agenten van de politiezone BHK (Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen) hebben zondagnamiddag gedurende een uur gecontroleerd voertuigen gecontroleerd in de Stationsstraat in Haacht. De actie was in het kader van de coronamaatregelen. “Er werden vijftien bestuurders gecontroleerd en ze waren allemaal in regel met de coronawetgeving. Iedereen kon een verantwoorde uitleg geven of een attest van verplaatsing voorleggen”, zegt politiewoordvoerder Paul Belmans.

Drie jongeren werden vrijdagavond wel geverbaliseerd omdat ze in overtreding waren. Ze kwamen samen in de Broekelei in Keerbergen waardoor ze nu een boete mogen verwachten omdat ze het scholingsverbod met de voeten traden. “Alle politieploegen op het terrein zullen extra aandachtig zijn voor de naleving van de coronavoorschriften en bij inbreuk zal er onmiddellijk beboet worden”, geeft Belmans nog mee.