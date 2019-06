Politie controleert extra op ‘roodrijders’ ADPW

07 juni 2019



De lokale politie gaat in de maand juni extra controleren op inbreuken tegen de verkeerslichten. “Het maandthema is ‘stop voor rood’. Daarom zullen we in Haacht, Keerbergen en Boortmeerbeek controles gebeuren naar ‘roodrijders’. Het rode licht negeren is een zeer zware inbreuk waarbij - afhankelijk van de omstandigheden - zelfs in bepaalde gevallen een rijverbod kan worden opgelegd. Door rood rijden is levensgevaarlijk”, stelt perswoordvoerder Paul Belmans.