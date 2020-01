Politie betrapt man die BOB-controle probeert te ontwijken ADPW

13 januari 2020

13u41 0

Lokale politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) maakte vrijdagavond gebruik van de luchtsteun van de federale politie.

“Aanleiding was echter geen diefstal maar wel het zich onttrekken aan een verkeerscontrole in het kader van de BOB-acties. Dankzij de bijstand van de helikopter kon de ploeg de verdachte intercepteren. De man was in het bezit van een hoeveelheid cannabis en legde tevens een positieve drugs-en ademtest af. Onze diensten maakten dankbaar gebruik van de aanwezigheid van de helikopter in de lucht bij het terugkeren naar de basis in Melsbroek van een opdracht elders”, aldus de lokale politie.